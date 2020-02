De Zweedse polsstokhoogspringer Armand Duplantis heeft zaterdag voor de tweede keer in een week het wereldrecord aangescherpt.

De twintigjarige Duplantis sprong bij de Indoor Grand Prix in Glasgow over een hoogte van 6,18 meter. Dat was een centimeter hoger dan een week geleden in het Poolse Torun.

De in de Verenigde Staten geboren atleet had maar één poging nodig om het record scherper te stellen. Hij kreeg voor zijn prestatie een cheque van 30.000 dollar, ruim 27.500 euro.

De Zweed richt zich nu op het outdoorseizoen, met als hoogtepunt de Olympische Spelen. "Dat is het grootste evenement waar een atleet aan kan meedoen en daar wil ik in topvorm zijn", zei hij tegen de BBC.

Duplantis, die wordt gecoacht door zijn vader, verbeterde een week geleden het zes jaar oude wereldrecord van de Fransman Renaud Lavillenie. Daarvoor had de Oekraïense legende Sergey Bubka sinds 1993 het record in handen met 6,15 meter.