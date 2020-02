Het NASCAR-seizoen begint zondagavond in Florida met de belangrijkste race van het jaar: de Daytona 500. Wat maakt deze race bijzonder en wat moet je weten om NASCAR goed te kunnen volgen? Een introductie.

NASCAR is de grootste Amerikaanse autosportklasse

In Nederland is IndyCar populairder door de successen van Arie Luyendijk, maar NASCAR staat onmiskenbaar op de eerste plaats in de Verenigde Staten. Naar de Daytona 500 kijken ook bijna twee keer zoveel Amerikanen als naar de Indianapolis 500, de belangrijkste race in de IndyCar-klasse.

Daytona 500 is voor NASCAR terug naar de roots

In NASCAR wordt gereden met stockcars, auto's die lijken op straatauto's. De klasse werd eind jaren veertig opgericht in Daytona Beach, Florida. De superspeedway is sinds 1959 het toneel van de 500-mijlsrace. Het circuit is vier kilometer lang en de race gaat over 200 ronden. Sinds 1982 is de '500' de openingsrace van het NASCAR-seizoen.

Een rondje op Daytona kan vol gas

NASCAR rijdt op veel verschillende soorten circuits, waarvan de meeste 'ovals' zijn, met enkel linkerbochten en een hellingshoek. De kalender telt twee 'superspeedways', Daytona en Talladega. De coureurs kunnen een ronde op Daytona volledig met het gaspedaal naar beneden afleggen. Dat betekent niet dat het eenvoudig is. De auto's zijn op de limiet afgesteld, gaan rond de 300 kilometer per uur en zijn zeer gevoelig voor luchtwervelingen. Omdat het veld doorgaans dicht op elkaar rijdt, gaat het nog weleens mis. Crashes horen bij NASCAR en zijn doorgaans massaal.

Crashes waarbij veel auto's betrokken zijn, worden in NASCAR 'The big one' genoemd (Foto: Getty Images)

Strategie speelt een grote rol in NASCAR

Door de aflevering Poor and Stupid van Southpark en de film Talladega Nights bestaat in Nederland het beeld dat NASCAR een 'domme' sport is. Dat is een misvatting. Er komt veel geld, denkwerk en ontwikkeling bij kijken. Tijdens de races zijn door crashes veel neutralisaties -cautions genaamd-, gevolgd door herstarts. Zeker in de slotfase kunnen strategische keuzes het verschil betekenen tussen winnen en verliezen.

NASCAR heeft net als de Formule 1 pitstops, waar naast banden wisselen ook bijgetankt mag worden. Ook de brandstofstrategie is hierdoor belangrijk, zeker als er relatief weinig herstarts zijn. Soms betaalt het zich uit om de gok te nemen om wel of niet bij te tanken, anticiperend op mogelijke neutralisaties.

In NASCAR gaan dingen anders dan in Formule 1

Het opstootje tussen Max Verstappen en Esteban Ocon in Brazilië (2018) was klein bier bij de ruzies in NASCAR. Niet dat coureurs elkaar wekelijks de hersens in slaan, maar het komt met regelmaat voor dat een duw of stoot wordt uitgedeeld.



Met tegen de veertig deelnemers per race is de kans ook groter dat er wat meningsverschillen ontstaan, maar in NASCAR geldt wel de mores dat coureurs dat met elkaar uitpraten, wat niet altijd lukt. Er mag veel meer op de baan, dus gebeurt er ook meer.

In NASCAR maken veel meer coureurs kans op de winst dan in F1

Als we een selectie van de grootste kampioenen en kanshebbers dan moet Jimmie Johnson (Chevrolet) zeker genoemd worden. Hij is veruit de succesvolste actieve coureur in NASCAR, met liefst zeven kampioenschappen en 83 overwinningen. De laatste titel van de 44-jarige Californiër dateert achter uit 2016 en hij heeft sinds 2017 niet meer gewonnen. Johnson rijdt met nummer 48.

Kyle Busch (Toyota) is de regerend kampioen. In november vorig jaar pakte hij zijn tweede titel. Busch komt uit Las Vegas en geldt als een soort enfant terrible, door zijn meedogenloze rijstijl en doorgaans stevige uitspraken. Net als de meeste coureurs gaat ook Busch een confrontatie met andere coureurs niet uit de weg als hij dat nodig acht. In de auto is hij een ijzersterke coureur. Busch rijdt met nummer 18.

Kevin Harvick (Ford) werd kampioen in 2014 en staat bekend als de 'closer', een coureur die in de slotfase van de race een achterstand kan goedmaken om alsnog te winnen. De kracht van Harvick (uit Californië) ligt vooral in races zonder veel cautions. Wel is hij al 44 en dus enigszins op zijn retour. Harvick rijdt met nummer 4.

Joey Logano (Ford) is een van de jongere toprijders (29) en is de kampioen van 2018. Zijn rijstijl is niet altijd even populair bij zijn collega's, waardoor hij regelmatig in opstootjes terechtkomt. Als Logano zijn dag heeft, is de coureur uit Connecticut razendsnel. Logano rijdt met nummer 22.

Martin Truex Jr. (Toyota) werd kampioen in 2017 en is vooral sterk op de middellange ovals, waarvan er veel op de kalender staan. Daardoor is de 39-jarige coureur uit New Jersey doorgaans titelkandidaat, maar zijn kracht ligt niet op de superspeedways als Daytona. Truex Jr. rijdt met nummer 19.

Brad Keselowski (Ford) is de kampioen van 2012, maar heeft sindsdien moeite om echt titelkandidaat te zijn. De 36-jarrige coureur uit Michigan is erg sterk op de hogesnelheidsbanen, al won hij nooit op Daytona. Keselowski rijdt met nummer 2.

Chase Elliott (Chevrolet) is de populairste coureur onder de Amerikaanse fans. Dat komt vooral omdat hij de zoon is van NASCAR-kampioen Bill Elliott en uit Georgia komt, waardoor hij een van de weinige overgebleven coureurs uit het zuiden van de VS is. De 24-jarige Elliott is een groot talent dat al zes races won. Hij rijdt met nummer 9.

De Daytona 500 begint zondagavond om 20.30 uur (Nederlandse tijd) en is te zien op Ziggo Sport Racing.