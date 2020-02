Biatleet Yevgeny Ustyugov moet zijn gouden medaille van de Olympische Spelen van Sotsji inleveren wegens het overtreden van de dopingregels. Daardoor raakt Rusland de eerste plek op de medaillespiegel van het evenement kwijt.

Bij Ustyugov zijn abnormale waarden in zijn bloedpaspoort van tussen januari 2010 en februari 2014 geconstateerd. Hij won in Sotsji olympisch goud met de Russische relayploeg.

De inmiddels 34-jarige Ustyugov beëindigde zijn carrière na de Winterspelen in Sotsji. Vier jaar eerder in Vancouver veroverde hij individueel goud op de massastart.

Alle uitslagen van Ustyugov sinds augustus 2013 worden geschrapt. De Russische biatlonbond kondigde zaterdag direct aan in beroep te gaan tegen de straf van de internationale biatlonbond IBU.

Ook biatlete Svetlana Sleptsova (33) is gestraft wegens dopinggebruik. De olympisch kampioene van 2010 nam niet deel aan de Spelen van Sotsji. Haar resultaten na augustus 2013 zijn geschrapt en ze is voor twee jaar geschorst.

Nieuwe medaillespiegel Sotsji 2014 1. Noorwegen - 11 goud, 5 zilver, 11 brons

2. Canada - 10 goud, 10 zilver, 5 brons,

3. Rusland - 10 goud, 9 zilver, 9 brons

4. Verenigde Staten - 9 goud, 9 zilver, 10 brons

5. Duitsland - 9 goud, 5 zilver, 5 brons

6. Nederland 8 goud, 7 zilver, 9 brons

7. Zwitserland 7 goud, 2 zilver, 2 brons

Rusland zakt twee plekken op medaillespiegel

Doordat Rusland het goud op de relay kwijtraakt, zakt het organiserende land van de eerste naar de derde plek op de medaillespiegel van de Spelen in Sotsji. Noorwegen is nu de nieuwe lijstaanvoerder, gevolgd door Canada.

Eerder raakte Rusland al twee gouden medailles bij het bobsleeën uit Sotsji kwijt wegens doping. Het land moest ook al twee zilveren plakken bij de biatlon inleveren.

Duitsland werd in Sotsji bij de relay van de biatlon tweede achter Rusland en neemt nu de gouden medaille over. Het zilver komt in handen van Oostenrijk en Noorwegen krijgt als oorspronkelijke nummer vier het brons.

Door de extra gouden medaille stijgt Duitsland ten koste van Nederland naar de vijfde plek op de medaillespiegel.

Rusland niet welkom op komende Olympische Spelen

De dopingstraffen voor Ustyugov en Sleptsova zijn het zoveelste schandaal voor Rusland rondom de Spelen in Sotsji. Uit onderzoek bleek dat er bij het evenement sprake was van een staatsgestuurd dopingnetwerk.

Als gevolg daarvan was Rusland niet welkom op de Winterspelen van 2018 in Pyeongchang en mochten atleten uit het land alleen deelnemen onder neutrale vlag als ze konden aantonen dopingvrij te zijn.

Afgelopen december werd Rusland door antidopingbureau WADA voor vier jaar uitgesloten van deelname aan de Spelen en WK's in alle takken van sport. Ook hier wordt een uitzondering gemaakt voor sporters die zelf kunnen aantonen dat ze 'schoon' zijn. Rusland heeft beroep aangetekend tegen de WADA-straf.