Bart Lambriex en Pim van Vugt hebben op het WK in Australië net naast een olympisch ticket gegrepen. In de 49er-klasse zakte het duo op de slotdag naar de elfde plaats.

Lambriex en Van Vugt stonden gedurende het hele WK bij de eerste acht in de ranglijst voor landen, wat zou volstaan voor olympische kwalificatie. Zaterdag voeren zij naar een 25e en negende plaats, waarmee ze als elfde in het algemeen klassement en als negende op de landenranglijst eindigden.

"Dit is gewoon heel zuur", reageert Van Vugt. "Een elfde plek is niet slecht natuurlijk, maar het moet gewoon net iets beter. Dan heb je dit probleem niet."

De zeilers hebben nog twee kansen om zich voor Tokio te plaatsen. Bij Prinses Sofia Cup van 30 maart tot 4 april in Mallorca en tijdens het EK op het Gardameer van 11 tot 17 mei kunnen ze aan de kwalificatie-eisen van NOC*NSF voldoen.

Bekkering en Duetz niet tevreden met achtste plek

Annemiek Bekkering en Annette Duetz waren al zeker van olympische deelname. Het duo sloot het WK in de 49erFX-klasse af op de achtste plaats.

Bekkering en Duetz stelden als titelverdediger teleur op het WK in Geelong. Dankzij een vierde plek in de medalrace klommen ze in de de slotdag nog een plek in het klassement.

"Dit is niet echt waarvoor we kwamen. We wilden hier knallen, maar waren niet top", zegt Bekkering.

"Het was elke keer net niet goed genoeg en dat zie je terug in het resultaat, met een achtste plek. Dat is balen, want wij willen een WK gewoon winnen. Deze week was een goed moment om te leren en heeft ons weer op scherp gezet richting de Olympische Spelen."

Bij het WK Laser worden zondag de laatste races gevaren. Rutger van Schaardenburg zakte zaterdag van de tiende naar de twaalfde plek in het klassement. Duko Bos klom juist twee plekken en is nu de nummer achttien in de stand.