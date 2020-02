Worstelaarster Jessica Blaszka heeft vrijdag bij de EK in Rome een historische zilveren medaille veroverd in de klasse tot 53 kilogram vrije stijl. De Limburgse is de eerste Nederlandse die daarin is geslaagd.

De 27-jarige Blaszka ging in de eindstrijd onderuit tegen haar leeftijdsgenote Vanesa Kaladzinskaya. Ze moest met 1-3 haar meerdere erkennen in de Wit-Russische, die in 2017 zowel Europees als wereldkampioen werd in deze klasse.

Met het zilver verbeterde Blaszka haar resultaat van een jaar eerder op de EK. Toen moest ze zich in Boekarest tevredenstellen met het brons. In 2015 pakte de Landgraafse brons op de WK.

Ondanks haar prestatie in Rome is Blaszka nog niet zeker van deelname aan de Olympische Spelen in Tokio. Daarvoor krijgt ze de komende maanden nog twee kansen.

Om een olympisch ticket te bemachtigen moet de Nederlandse komende maand bij het Europees kwalificatietoernooi in Boedapest bij de eerste twee eindigen. Mocht dat niet lukken, dan krijgt ze in mei nog een herkansing in Sofia. Ook daar moet ze bij de eerste twee eindigen.

Blaszka deed vier jaar geleden al mee in Rio de Janeiro en was de eerste Nederlandse worstelaarster op een Olympische Spelen. In de categorie tot 48 kilogram werd ze toen meteen uitgeschakeld.