De selectiecommissie van de Nederlandse judobond heeft vrijdag Noël van 't End, Juul Franssen, Tornike Tsjakadoea, Frank de Wit en Michael Korrel aangewezen die het bestuur bij NOC*NSF gaat voordragen voor de Olympische Spelen in Tokio.

Van 't End (uitkomend in de klasse -90 kg), Franssen (-63 kg), Tsjkadoea (-60 kg), De Wit (-81 kg) en Korrel (-100 kg) dienen op 2 juni nog wel te voldoen aan de internationale eisen voor kwalificatie.

Voor wereldkampioen Van 't End en De Wit wordt het hun tweede Spelen na die van Rio de Janeiro in 2016. Franssen, Tsjkadoea en Korrel bereiden zich voor op hun olympisch debuut.

"We hebben als selectiecommissie gebruik gemaakt van de mogelijkheid om in een vroeg stadium judoka's aan te wijzen", zegt directeur topsport Tjaart Kloosterboer van de judobond in een persbericht.

"Het gaat nu om de gewichtsklassen waarin momenteel één judoka voldoet aan de internationale eisen en twee gewichtsklassen waarin weliswaar twee judoka's op dit moment voldoen, maar de selectiecommissie en de olympische coaches unaniem waren."

Savelkouls normaliter ook bij eerste selectie

Tessie Savelkouls had volgens de judobond normaliter ook bij de eerste selectie gezeten, maar zij liep afgelopen weekend een ernstige knieblessure op bij de Grand Slam in Parijs en is nog een tijdje uitgeschakeld.

"Een van de uitgangspunten bij de eerste selectie is dat we geen geblesseerde sporters aanwijzen. De exacte gevolgen van blessure van Tessie zijn nog onduidelijk, waardoor zij er nu niet bij zit", aldus Kloosterboer.

De judobond neemt pas in mei een besluit welke judoka's het bondsbestuur bij NOC*NSF gaat voordragen voor de Spelen in de andere gewichtsklassen en dan komt onder anderen Henk Grol (+100 kg) in aanmerking. Het internationale kwalificatietraject eindigt op 30 en 31 mei met de World Masters.

De internationale eis voor deelname in Tokio is een plek bij de beste achttien op de olympische ranglijst, geschoond op één judoka per land. Het judotoernooi op de Spelen vindt plaats van 25 juli tot en met 1 augustus.