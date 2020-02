De KNGU heeft vrijdag een voorselectie voor de Olympische Spelen bekendgemaakt. Zeven turnsters strijden om vier tickets naar Tokio.

Bondscoach Gerben Wiersma heeft Sanne Wevers, Lieke Wevers, Vera van Pol, Eythora Thorsdottir, Sanna Veerman, Naomi Visser en Tisha Volleman opgenomen in de voorselectie. In juni moeten drie van hen afvallen.

Mogelijk wordt de voorlopige selectie nog uitgebreid. Turnsters kunnen in aanmerking komen door goede prestaties neer te zetten op de EK (30 april tot en met 3 mei in Parijs) en een toernooi in Den Bosch op 23 mei.

Vervolgens zijn in juni twee olympische kwalificatiemomenten voor de Nederlandse turnsters. De eerste is op 14 juni in Nijmegen, dertien dagen later is de tweede wedstrijd in Rotterdam. Daarna maakt bondscoach Wiersma de definitieve selectie bekend.

Wevers liet onlangs World Cup schieten

Sanne Wevers is veruit de bekendste naam in de voorselectie, nadat ze vier jaar geleden op balk olympisch goud won in Rio de Janeiro. Door een chronische heupblessure kwam ze vorig jaar nauwelijks in actie, maar in oktober haalde ze weer een hoog niveau op de WK in Stuttgart, waar Nederland zich als landenploeg voor Tokio plaatste.

Donderdag besloot de 28-jarige Wevers nog om de World Cup in Doha in maart over te slaan, met oog op de Spelen. Ze komt die maand wel uit op een World Cup in Bakoe.

"Twee wedstrijden achter elkaar is net iets te veel en past niet goed in de voorbereiding richting de Olympische Spelen", zei ze. "In Bakoe wil ik vooral kijken waar ik sta, zodat ik daarna weer verder kan met het uitbouwen van mijn oefening. Daar heb ik tijd voor nodig."

Op de Spelen in Rio de Janeiro waren naast Sanne Wevers ook Lieke Wevers, Van Pol, Thorsdottir en de inmiddels gestopte Céline van Gerner actief voor Nederland. Zij werden zevende in de landenwedstrijd. De Nederlandse mannen hebben zich niet als team geplaatst voor de Spelen. Zij kunnen zich nog wel individueel kwalificeren.