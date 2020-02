De races op het WK zeilen in Australië zijn vrijdag afgelast omdat het windstil is in het water bij Geelong. Zaterdag worden de medailles verdeeld.

"Vandaag is er geen wind en zijn er heel veel buien", vertellen 49er FX-zeilsters Annemiek Bekkering en Annette Duetz, die in het klassement momenteel negende staan. "Er was ook onweer voorspeld, dus geen weer om te zeilen."

Op zaterdag worden eerst twee reguliere races gevaren, gevolgd door de medalrace. "Er is goede wind voorspeld. Dan kunnen we nog drie wedstrijden varen en kunnen we kijken waar we uitkomen", aldus Bekkering en Duetz, die als regerend wereldkampioenen in de 49er FX-klasse nog niet kunnen overtuigen in Australië.

Het duo is wel al geplaatst voor de Olympische Spelen. Bart Lambriex en Pim van Vugt hopen zich op het WK te kwalificeren voor Tokio. Ze moeten daarvoor bij de eerste acht eindigen in de 49er-klasse; momenteel staan ze zesde.

"Erg jammer dat we vandaag niet konden zeilen", laat het duo weten. "Maar morgen gaan we het niet anders aanpakken dan de andere dagen. Gewoon zo goed mogelijk zeilen."

Bij het WK Laser Standard wordt zaterdag een extra race gevaren. Op zondag wordt het WK in die klasse pas afgesloten. Rutger van Schaardenburg staat momenteel tiende, Duko Bos is de nummer twintig.