Peter Wright heeft donderdag in de tweede speelronde van de Premier League Darts zijn eerste punt gepakt. De regerend wereldkampioen speelde in Nottingham gelijk tegen Gary Anderson (6-6).

Wright wist Anderson in de vijfde leg te breken, maar slaagde er niet in om die break vast te houden. In de achtste leg trok Anderson, die een gemiddelde van 95,58 noteerde, de stand gelijk. Daarna werden beide darters niet meer gebroken.

De 49-jarige Wright pakte met het gelijkspel zijn eerste punt in de Premier League. In de eerste speelronde verloor de Schot nog van Michael van Gerwen.

Eerder op de avond wist Rob Cross nipt te winnen van Nathan Aspinall (7-5). De wedstrijd tussen Gerwyn Price en Michael Smith eindigde in een gelijkspel.

Later op donderdag komt Michael van Gerwen in actie. De verliezend finalist van het afgelopen WK neemt het in de laatste partij van de avond op tegen Daryl Gurney.

Een wedstrijd eerder maakt Fallon Sherrock haar Premier League-debuut. De WK-sensatie speelt als challenger tegen Glen Durrant.