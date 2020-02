Michael van Gerwen heeft donderdag uitgehaald in de tweede speelronde van de Premier League Darts. De drievoudig wereldkampioen was in Nottingham veel te sterk voor Daryl Gurney. Eerder op de avond hield Fallon Sherrock een gelijkspel over aan haar debuut.

Van Gerwen was Gurney met 7-1 de baas. De Brabander haalde een gemiddelde van ruim 105, gunde zijn Noord-Ierse opponent pas bij 6-0 een game en is als enige nog zonder puntverlies in de Premier League.

De 25-jarige Sherrock, de sensatie van het WK, liep tegen Glen Durrant uit naar een 6-4-voorsprong. De Engelse, die als eerste vrouw ooit in de Premier League uitkwam, werd in de laatste leg gebroken en zag Durrant daardoor op 6-6 komen.

Sherrock is dit jaar een van de challengers in de Premier League. Ze dankt die uitverkiezing van de PDC aan haar prestaties op het afgelopen WK, waarop ze geschiedenis schreef door als eerste vrouw ooit op het eindtoernooi van die bond een wedstrijd te winnen en uiteindelijk de derde ronde te halen.

Wright pakt eerste punt tegen Anderson

Eerder op de avond pakte Peter Wright zijn eerste punt van dit Premier League-seizoen. De Schot speelde gelijk tegen Gary Anderson.

Wright brak Anderson in de vijfde leg, maar slaagde er niet in om die break vast te houden. In de achtste leg trok Anderson, die een gemiddelde van 95,58 noteerde, de stand gelijk. Daarna werden beide darters niet meer gebroken.

De 49-jarige Wright pakte met het gelijkspel zijn eerste punt in de Premier League. In de eerste speelronde verloor de Schot nog van Van Gerwen. Verder won Rob Cross nipt van Nathan Aspinall (7-5) en speelden Gerwyn Price en Michael Smith met 6-6 gelijk.