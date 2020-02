Eva de Goede is door de internationale hockeybond IHF voor het tweede jaar uitgeroepen tot beste hockeyster van het jaar. De international won afgelopen jaar met Oranje onder meer het EK.

De middenvelder van Amsterdam liet in de verkiezing de Argentijnse Carla Rebecchi en de Duitse Janne Müller-Wieland achter zich. Er werd gestemd door fans, media en nationale bonden.

De aanvoerder van Oranje, goed voor 230 interlands, kreeg de prijs uit handen van bondscoach Alyson Annan, die eerder zelf al tot beste coach van het jaar werd verkozen.

De Goede zei tegen hockey.nl het een "onwijs grote eer" te vinden om de prijs voor het tweede jaar op rij te krijgen. "Als ik kijk naar de andere speelsters die zijn genomineerd, zijn die allemaal waanzinnig goed. Ik ben enorm trots en blij."

Het is de tiende keer dat een Nederlandse wordt uitgeroepen tot beste speelsters. Mijntje Donners (2003), Minke Booij (2006), Naomi van As (2009 en 2016), Maartje Paumen (2011 en 2012), Ellen Hoog (2014) en Lidewij Welten (2015) mochten zich net als De Goede (2018 en 2019) al eens wereldhockeyster van het jaar noemen.

De selectie van Oranje zit op dit moment in Argentinië, waar zaterdag en zondag tegen het Zuid-Amerikaanse land wordt gespeeld in de Pro League. Nederland is de titelverdediger.