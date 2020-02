Bart Lambriex en Pim van Vugt hebben donderdag ook na de derde dag van de WK zeilen in Australië zicht gehouden op plaatsing voor de Olympische Spelen in Tokio. Het duo staat met nog twee dagen te gaan op de zesde plaats in het klassement van de 49er-klasse.

Lambriex en Van Vugt zakten wel een plek in de rangschikking doordat ze donderdag wisselende resultaten boekten in de vier races die werden gereden. Ze finishten achtereenvolgens als 15e, 7e, 25e en 4e.

"Het racen was vandaag leuk en uitdagend, maar het was ook een lange en vermoeiende dag. We zijn blij dat we er nog bij staan. Er staan nog vijf gold races op de planning en een medalrace, maar gezien de voorspellingen voor morgen hopen we dat we in elk geval een paar races kunnen doen."

Lambriex en Van Vugt moeten in de top acht van het klassement eindigen om zich te verzekeren van de Spelen. Het is dan nog wel even afwachten of zij het enige Nederlandse team blijven dat aan de kwalificatie-eisen voldoet, of dat een interne selectie moet bepalen welk team zich plaatst.

Bekkering en Duetz sowieso naar Spelen

Annemiek Bekkering en Annette Duetz hebben al een ticket op zak voor de Spelen. De regerend wereldkampioenen herstelden zich van een matig optreden op dinsdag en klommen vijf plekken in het klassement van de 49erFX-klasse.

Bekkering en Duetz verruilden de veertiende voor de negende plaats in de rangschikking doordat ze sterk presteerden in de drie races die er voor hen op het programma stonden. Ze finishten als achtereenvolgens elfde, negende en tweede.

"Het ging alweer een beetje beter vandaag. Vooral de laatste wedstrijd ging hartstikke goed. Dat is fijn en heeft weer vertrouwen gegeven. We hebben gelukkig een paar plekjes omhoog kunnen klimmen en hopen de komende twee dagen deze lijn door te kunnen zetten om naar de top te komen."

Het WK in zowel de 49er- als de 49erFX-klasse duurt nog tot en met zaterdag.