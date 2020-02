American footballer Myles Garrett mag komend seizoen gewoon weer in actie komen. De speler van de Cleveland Browns werd vorig seizoen voor onbepaalde tijd geschorst, omdat hij een tegenstander met een helm had geslagen.

Nu het seizoen in de NFL erop zit, heeft de 24-jarige Garrett een gesprek gevoerd over zijn acties met de hoogste baas Roger Goodell. Die heeft vervolgens besloten dat de schorsing van de speler er per direct opzit.

De passrusher, een defensieve speler die de quarterback van de tegenstander onder druk moet zetten, werd medio november voor onbepaalde tijd geschorst. Dat was de zwaarste straf ooit in de NFL voor een incident op het veld.

Hij kreeg het tijdens het duel met de Pittsburgh Steelers aan de stok met tegenstander Mason Rudolph. Bij de vechtpartij trok hij de helm van het hoofd van de quarterback, waarna hij zijn opponent ermee op het hoofd sloeg. Rudolph kwam er zonder zware schade vanaf.

Myles Garrett sloeg tegenstander Mason Rudolph met zijn eigen helm. (Foto: Pro Shots)

'We verwelkomen Myles met open armen'

Garrett verdedigde zich destijds door Rudolph te beschuldigen van racisme, maar dat werd niet bewezen. De NFL schorste hem voor in ieder geval voor de rest van het seizoen, in totaal zes duels, en gaf destijds aan na het seizoen over het vervolg van de loopbaan te zullen beslissen.

Garrett heeft nu te horen gekregen dat hij komend seizoen weer mag spelen, tot vreugde van de Cleveland Browns. "We verwelkomen Myles met open armen", zegt algemeen directeur Andrew Berry. "We weten dat hij dankbaar is voor de beslissing en er alles aan wil doen om het incident achter zich te laten."

Zonder de inbreng van Garrett, die in de draft van 2017 als allereerste werd gekozen, wisten de Browns zich niet te plaatsen voor de play-offs. De titel werd anderhalve week gewonnen door de Kansas City Chiefs, die in de Super Bowl met 30-21 te sterk waren voor de San Francisco 49ers.