Bart Lambriex en Pim van Vugt liggen op het WK in Australië nog altijd op koers voor een ticket voor de Olympische Spelen. In de 49er-klasse bezetten zij na twee van de vijf dagen de vijfde plek in het klassement.

De beste acht boten plaatsen zich voor de Spelen van komende zomer in Tokio. Lambriex en Van Vugt werden vierde, achtste en elfde in de drie races van woensdag in Geelong en zakken daardoor een plek in het klassement.

De Nieuw-Zeelanders Peter Burling en Blair Tuke delen met twaalf punten de leiding met de Oostenrijkers Benjamin Bildstein en David Hussl. Lambriex en Van Vugt hebben met 32 punten een flinke achterstand.

Annemiek Bekkering en Annette Duetz zijn al zeker van olympische deelname. De regerend wereldkampioenen in de 49erFX-klasse kenden dinsdag opnieuw een slechte dag. Ze zakten een plek in het klassement en staan daarmee slechts veertiende.

Het WK in zowel de 49erFX- als de 49er-klasse duurt nog tot en met zaterdag.