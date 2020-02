Alyson Annan is woensdag opnieuw tot beste trainer ter wereld bij de vrouwen verkozen. Het is het derde jaar op rij dat de bondscoach van Oranje de prijs van de internationale hockeybond FIH in ontvangst neemt.

"Het is een fantastische eer om deze prijs te winnen. Ik wil iedereen bedanken voor zijn steun", zegt de Australische trainer die de vrouwen van Oranje sinds 2015 onder haar hoede heeft.

De 46-jarige Annan leidde Oranje afgelopen jaar naar EK-goud in Antwerpen en de winst van de Pro League. "2019 was een interessant jaar", blikt ze terug.

"We zijn de hele wereld over gereisd en zijn veel uitdagingen tegengekomen. We werden Europees kampioen, hebben ons gekwalificeerd voor de Olympische Spelen en we hebben veel geleerd."

Prijswinnaars FIH-verkiezing Beste coach (mannen): Colin Batch (Australië)

Beste coach (vrouwen): Alyson Annan (Nederland)

Beste keeper (mannen): Vincent Vanasch (België)

Beste keeper (vrouwen): Rachael Lynch (Australië)

Rijzende ster (mannen): Vivek Prasad (India)

Rijzende ster (vrouwen): Lalremsiami (India)

De Goede en Matla genomineerd voor speelster van het jaar

Later maakt de FIH bekend wie de beste speler en speelster van 2019 waren. Bij de vrouwen behoren Eva de Goede en Frédérique Matla tot zes de genomineerden.

Matla, die door Annan vorig jaar enkele maanden uit de Oranje-selectie werd gehouden, eindigde als derde bij de prijs voor het grootste talent. De 23-jarige spits moest de eer laten aan Lalremsiami uit India.