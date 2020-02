De Australische BMX'er Kai Sakakibara ligt in kritieke toestand in een ziekenhuis na een valpartij bij een wedstrijd in de wereldbeker. Hij gold als een outsider voor een medaille op de Olympische Spelen in Tokio.

Familie van de 23-jarige Sakakibara laat in een verklaring weten dat zijn toestand "stabiel maar kritisch" is. De BMX'er kwam hard ten val bij een wereldbekerwedstrijd in het Australische Bathurst en werd met een ernstige hoofdwond per helikopter naar een ziekenhuis in Canberra gebracht.

"We begrijpen dat we weg naar herstel een zware zal zijn", meldt de familie. "We blijven positief en bekijken het van dag tot dag."

"Er is momenteel niet veel dat we kunnen doen, behalve positieve energie zijn kant op sturen. Blijf alsjeblieft aan Kai denken en steun hem de komende maanden."

Ongeval doet denken aan Van Gorkom

De sportieve carrière van de Australiër is in ieder geval voorlopig ten einde. "Nu kijken we alleen naar zijn gezondheid en focussen we op een herstel op lange termijn", meldt zijn familie.

Sakakibara was als nummer tien van de wereldranglijst een outsider voor de medailles in Tokio. Op het WK van vorig jaar werd hij negende. Zijn twintigjarige zus Saya Sakakibara is de nummer vijf van de wereld bij vrouwen en gaat in Tokio een gooi doen naar de medailles.

Het ongeluk van de Australiër doet denken aan Jelle van Gorkom. De Nederlander won zilver op de Olympische Spelen van Rio de Janeiro in 2016 en belandde in januari 2018 in coma na een trainingsongeluk. Hij werd daarna nooit meer de oude en moest zijn sportieve carrière noodgedwongen beëindigen.