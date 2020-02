IJshockeyer Jay Bouwmeester heeft in de nacht van dinsdag op woensdag een hartaanval gekregen tijdens een wedstrijd in de NHL. De 36-jarige Canadees raakte buiten bewustzijn toen hij plaatsnam op de bank, maar zijn situatie is inmiddels stabiel.

Het incident gebeurde tijdens de wedstrijd van St. Louis Blues op bezoek bij Anaheim Ducks. Bouwmeester, verdediger van de Blues, werd in de eerste periode naar de kant gehaald en raakte op de bank buiten bewustzijn.

De tweevoudig All-Star (2007 en 2009) kreeg al snel medische hulp en kon in een stabiele toestand naar het ziekenhuis afgevoerd worden. Bouwmeester verblijft daar nog wel voor verder onderzoek.

"Dankzij de snelle reactie van onze medische staf en die van Anaheim kon Jay gestabiliseerd worden", zei St. Louis Blues-manager Doug Armstrong tegen Amerikaanse media. "Hij is bij bewustzijn en kon zijn armen en benen bewegen op weg naar het ziekenhuis."

Het duel tussen Anaheim Ducks en St. Louis Blues werd niet meer hervat. (Foto: Reuters)

Wedstrijd direct gestaakt

De wedstrijd tussen Anaheim Ducks en St. Louis Blues werd bij een 1-1-tussenstand in het eerste kwart direct gestaakt. Het is nog niet bekend wanneer het duel wordt hervat.

Bouwmeester is een grote naam in de NHL. Hij debuteerde in 2002 op het hoogste niveau in de Noord-Amerikaanse competitie, speelde meer dan twaalfhonderd wedstrijden en won in het afgelopen seizoen de Stanley Cup met St. Louis Blues (voor het eerst in de clubgeschiedenis).

Ook als international beleefde Bouwmeester enkele grote successen. In 2003 en 2004 werd hij met Canada wereldkampioen en in 2014 was hij onderdeel van de ploeg die in Sotsji olympisch goud won.