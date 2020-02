De Nederlandse waterpolosters spelen volgende maand in de groepsfase van het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) onder meer tegen thuisland Italië. De mannen treffen in Rotterdam onder meer Rusland en Duitsland.

De vrouwen strijden van 8 tot en met 15 maart in Triëst met negen andere landen om twee tickets voor de Olympische Spelen van deze zomer in Tokio.

Daarvoor moet de ploeg van bondscoach Arno Havenga in de groep bij de beste twee landen eindigen. Behalve Italië zijn Frankrijk, Slowakije en een nog nader te bepalen land uit Azië de tegenstander.

In de andere groep zitten Griekenland, Hongarije, Israël, Nieuw-Zeeland en een ander Aziatisch land. De twee beste landen per groep gaan door naar de halve finales. De winnaars van die wedstrijden mogen naar de Spelen.

Havenga stelt dat Nederland met Italië, Griekenland en Hongarije om de twee tickets zal strijden. "De andere landen zijn normaliter te zwak om een rol van betekenis te gaan spelen, dus we weten wat ons te doen staat. Eerst proberen te winnen in de poule van Italië en daarna in de halve finale Hongarije of Griekenland verslaan."

De mannen staan volgens de bondscoach voor een loodzware opgave. (Foto: Pro Shots)

'Loodzware opgave voor mannen'

De mannen krijgen van 22 tot en met 29 maart in Rotterdam een op papier lastiger karwei. Oranje zit met Rusland, Duitsland, Kroatië, Argentinië en een land uit Azië of Roemenië in de groep.

Georgië, Canada, Brazilië, Montenegro, Griekenland en een land uit Azië of Turkije zitten in de andere groep. Bij de mannen gaan de beste vier landen per groep door, waarna om drie tickets voor de Spelen wordt gestreden.

Bondscoach Harry van der Meer spreekt van een pittige loting. "Het wordt een loodzware opgave", zegt hij. "We zullen sowieso Argentinië en de Aziatische vertegenwoordiger achter ons moeten laten om bij de eerste vier te eindigen. Om in de kwartfinale de toplanden Griekenland en Montenegro te ontlopen, zullen we ook al in de poule moeten stunten."