Zeilsters Annemiek Bekkering en Annette Duetz zijn dinsdag in Australië moeizaam begonnen aan hun jacht op prolongatie van de wereldtitel in de 49erFX-klasse. Het duo Bart Lambriex/Pim van Vugt kende in de 49er-klasse een betere start.

Nadat maandag wegens te harde wind een streep door de WK-start werd gezet, eindigden Bekkering en Duetz in Geelong in hun eerste races als dertiende, tweede en zestiende. Ze bezetten daarmee de dertiende plek in het klassement.

Ondanks de stroeve start houden Bekkering en Duetz vertrouwen. "Er is nu nog niet zo heel veel aan de hand, maar we weten dat we beter kunnen en daar gaan we ook voor de komende dagen. Woensdag is er iets meer wind voorspeld, dus dat is superleuk. Dan gaan we knallen."

De 28-jarige Bekkering en de twee jaar jongere Duetz zijn al zeker van deelname aan de Olympische Spelen in Tokio. De Nederlandse zeilsters strijden in Australië voor hun derde wereldtitel op rij.

Lambriex en Van Vugt gaan voor Tokio

Lambriex en Van Vugt werden in hun eerste drie races derde, eerste en vijfde en staan daarmee overall vierde. Het Nederlandse duo moet in Geelong bij de eerste acht eindigen voor een olympisch ticket.

Ze zijn te spreken over hun start:."We hebben lekker steady gevaren vandaag. We hadden goed in de gaten wat er in en om het veld gebeurde." Het WK in zowel de 49erFX- als de 49er-klasse duurt nog tot en met zaterdag.

In de Laser Standard-klasse strijden twee Nederlanders individueel; Duko Bos staat na de eerste dag twaalfde en Rutger van Schaardenburg bezet de zestiende plek.