Tessie Savelkouls moet nog een paar dagen in een Frans ziekenhuis blijven voordat ze terugkeert naar Nederland. De 27-jarige judoka liep zondag een zware knieblessure op bij de Grand Slam in Parijs.

Savelkouls liep de kwetsuur op in haar eerste partij tegen de Française Romane Dicko. Doordat haar been bleef staan tijdens een contactmoment, raakte de knie uit de kom. Ze werd per brancard afgevoerd naar een nabijgelegen ziekenhuis.

"Wat een mooie dag had moeten worden in Parijs, is totaal anders verlopen dan van tevoren verwacht", zegt Savelkouls een dag later in een eerste reactie op de site van de Nederlandse judobond.

"Al in de eerste partij ging mijn knie uit de kom en deze is in het ziekenhuis weer teruggezet, waarna ik een lange operatie heb ondergaan. In de loop van de week word ik naar Nederland vervoerd voor verder onderzoek, behandeling en herstel."

'Ik ben in goede handen en word goed verzorgd'

Savelkouls weet nog niet hoe lang ze moet revalideren, maar de verwachting is dat ze de Olympische Spelen van komende zomer in Tokio, die beginnen op 24 juli, aan zich voorbij moet laten gaan.

"Ik ben in goede handen bij de medische staf en word goed verzorgd. Ik wil iedereen bedanken voor de berichtjes en de interesse in mij. Wanneer er nieuws is omtrent mijn blessure zal de judobond of ikzelf dit vanzelf communiceren."

Bondscoach Maarten Arens vertelde zondag al erg geschrokken te zijn. "Het was verschrikkelijk om te zien. Iedereen was er de hele tijd mee bezig. Alles ging door en dat is raar. Het is een vreselijke dag."

Savelkouls, die uitkomt in de gewichtsklasse boven 78 kilogram, deed vier jaar geleden in Rio de Janeiro voor het eerst mee aan de Spelen. Ze greep toen naast een medaille, maar was dit jaar wel kandidaat voor een plak.