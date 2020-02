LeBron James en Stephen Curry lijken komende zomer mee te doen aan de Olympische Spelen. De sterspelers zijn maandag opgenomen in de voorselectie van de Amerikaanse basketballers voor de Spelen in Tokio.

De 35-jarige James, spelend bij Los Angeles Lakers, maakte in 2004 in Athene voor de eerste keer zijn opwachting op de Spelen en kwam toen niet verder dan de teleurstellende derde plaats met Team USA.

James pakte vervolgens wel goud in 2008 in Peking en in 2012 in Londen, om vervolgens niet van de partij te zijn in 2016 in Rio de Janeiro, omdat hij destijds net als vele andere vedettes de voorkeur gaf aan een rustperiode.

De 31-jarige Curry, spelend bij Golden State Warriors, was nog nooit te bewonderen op de Spelen, maar hij behoorde wel tot de ploeg die in 2010 in Turkije en in 2014 in Spanje wereldkampioen werd.

Definitieve selectie bestaat uit twaalf spelers

Naast James en Curry behoren ook onder anderen Kevin Durant, Klay Thompson, James Harden, Kyrie Irving, Kawhi Leonard, Chris Paul en Russell Westbrook tot de voorselectie. Durant en Thompson herstellen op dit moment van een zware blessure.

"De betrokkenheid, het verlangen en de opwinding om op de Olympische Spelen uit te komen is bij al deze atleten overweldigend", zegt Jerry Colangelo, directeur van het overkoepelende USA Basketball.

"Al deze spelers zijn uitzonderlijke talenten die hun waarde vele malen hebben bewezen. Om uit deze groep de twaalf beste spelers te kiezen is een enorme uitdaging, zo niet bijna onmogelijk. Daar moeten we goed over nadenken."

Gregg Popovich, die de bondscoach is van de Amerikanen tijdens de Spelen, maakt begin juni zijn definitieve selectie bekend. De twaalf uitverkorenen gaan begin juli, twee weken na de NBA Finals, op trainingskamp. De Spelen beginnen op 24 juli.