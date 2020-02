De Nederlandse judoka's zijn erg geschrokken van de ernstige blessure die landgenoot Tessie Savelkouls zondag opliep bij de Grand Slam in Parijs. Ze kan de Olympische Spelen van komende zomer vrijwel zeker vergeten.

De 27-jarige Savelkouls, die uitkomt in de gewichtsklasse boven 78 kilogram, liep haar blessure op in een partij tegen de Française Romane Dicko. Haar been bleef staan, waardoor haar knie uit de kom raakte. De precieze ernst van de blessure is nog niet bekend.

"Ze is in het ziekenhuis geopereerd en het ziet er niet goed uit. Het was verschrikkelijk om te zien, ik schrok er heel erg van", aldus bondscoach Maarten Arens bij de NOS.

"Iedereen voelde bijna zijn maag omdraaien. We denken dat het einde verhaal is richting de Spelen in Tokio. We houden een slag om de arm, maar het ziet er heel erg slecht uit."

'Iedereen was er de hele dag mee bezig'

Arens merkte dat de ernstige blessure van Savelkouls, die lang op de grond lag en per brancard werd afgevoerd, zijn weerslag had op de overige deelnemers bij de Grand Slam.

"Iedereen was er de hele dag mee bezig. Alles ging door en dat is raar. Een aantal meiden is bij haar in het ziekenhuis geweest, net als onze dokter. Ook de buitenlandse sporters waren ermee bezig. Het is een vreselijke dag."

Savelkouls deed vier jaar geleden in Rio de Janeiro voor het eerst mee aan de Olympische Spelen. Ze greep toen naast een medaille. Savelkouls begon met onder meer zilver bij de Grand Prix in Tel Aviv sterk aan 2020 en zou in Tokio een outsider voor een medaille zijn.