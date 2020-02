De Nederlandse zeilsters Annemiek Bekkering en Annette Duetz hebben maandag niet kunnen beginnen aan hun jacht op de wereldtitel in de klasse 49erFX. De start van de WK in Australië werd uitgesteld vanwege een te harde wind.

Vanwege de storm zette de organisatie in Geelong een streep door de openingsdag van het evenement waarbij ook in de 49er-klasse gezeild wordt. Waarschijnlijk gaat het programma dinsdag wel door.

"Echt jammer, maar daar doe je niets aan. Voor de komende dagen is er wat minder wind voorspeld. Er zitten wel alsnog wat windy dagen tussen waarschijnlijk. Dat vinden we tof. We zorgen dat we morgen lekker scherp staan en vanaf het eerste moment aanvallen", aldus Bekkering.

De 28-jarige Bekkering en de twee jaar jongere Duetz hopen voor de derde keer op rij wereldkampioen in de 49erFX te worden. In 2018 pakten ze de titel in Denemarken en vorig jaar december waren ze in Nieuw-Zeeland de beste. Het duo is al zeker van deelname aan de Olympisch Spelen van komende zomer in Tokio.

In de 49er-klasse bij de mannen strijden Pim van Vugt en Bart Lambriex om een ticket voor de Spelen. Een plek in de top acht van het klassement volstaat voor het Nederlandse duo.

Later deze week begint in Melbourne het WK in de Laser Standard-klasse. Duko Bos en Rutger van Schaardenburg strijden daar individueel om een olympisch ticket.