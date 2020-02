Henk Grol is vol zelfvertrouwen na zijn gouden medaille bij het Grand Slam-toernooi in Parijs. De 34-jarige judoka rekende zondag in de finale van het sterk bezette toernooi af met de Japanner Kokoro Kageura.

"Winnen in de finale tegen deze Japanner in Bercy is supermooi", jubelde Grol na zijn overwinning bij de NOS. "Ze zeggen allemaal dat ik oud en versleten ben, maar ja..."

In de eindstrijd was de Veendammer met ippon te sterk voor Kageura, die eerder in het toernooi nog voor een sensatie zorgde met de uitschakeling van Teddy Riner. De Fransman leed daarmee zijn eerste nederlaag in 155 wedstrijden.

"Ik denk dat ik heb laten zien dat ik tot de absolute wereldtop behoor door hier te winnen in Parijs in het olympische jaar", vervolgde Grol. "Ik weet wat ik kan en wat ik heb gedaan de afgelopen jaren."

Henk Grol versloeg in de finale de Japanner Kokoro Kageura. (Foto: Reuters)

'Deze overwinning voelt heel erg goed'

Grol liep bij de EK in juni vorig jaar een blessure op en verscheen daardoor niet geheel fit aan de tatami bij de WK in september, waar hij dan ook teleurstelde met een zevende plaats. In december pakte hij wel brons op de World Masters.

"Eind vorig jaar wist ik dat ik terug was", blikte hij terug. "Op de Masters ging het goed met de derde plek en nu ik heb weer een stapje gemaakt. Er zit nog wel iets meer in, maar deze overwinning voelt heel erg goed."

"Het belangrijkste voor mij is dat ik mijn lichaam heel houd en dat ik niet vermoeid raak in deze periode", aldus de drievoudig Europees kampioen. "Als ik mijn wedstrijden goed uitkies, dan kom ik continu op het podium. Dat heb ik altijd laten zien en nu ook."

Henk Grol won zijn eerste toernooi sinds november 2018. (Foto: Reuters)

Grol doet goede zaken in strijd om olympisch ticket

Grol hecht weliswaar veel waarde aan zijn gouden medaille in Parijs, maar hij richt zich dit jaar volledig op de Olympische Spelen in Tokio. Daar wil hij voor de derde keer een olympische medaille behalen, nadat hij eerder brons pakte in zowel Londen als Rio de Janeiro.

"Deze overwinning is echt fantastisch, maar mij gaat het maar om één ding: op mijn vierde Spelen mijn derde olympische medaille veroveren."

Voor deelname aan de Spelen is Grol wel verwikkeld in een strijd met Roy Meyer, die eveneens in de klasse boven 100 kilogram uitkomt. In Parijs deed hij goede zaken, want Meyer werd in de vierde ronde uitgeschakeld.