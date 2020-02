Jeffrey Herlings is zijn seizoen zondag begonnen met een overwinning. De 25-jarige motorcrosser was de sterkste bij de traditionele ouverture in het Britse Hawkstone.

Herlings bleef de Brit Shaun Simpson en Nederlander Glenn Coldenhoff voor. In de eerste manche kwam hij weliswaar ten val, maar na een sterke inhaalrace eindigde hij als derde. De KTM-coureur moest Simpson en Coldenhoff voor zich dulden.

In de tweede race ging Herlings wel met de overwinning aan de haal. De Brabander reed van start tot finish aan de leiding en hield Coldenhoff en Simpson achter zich.

Herlings gaat dit jaar op jacht naar zijn tweede wereldtitel in de MXGP. In 2018 werd hij voor het eerst wereldkampioen in de koningsklasse van de motorcross.

Afgelopen jaar stond Herlings maandenlang aan de kant. Eerst liep hij een voetblessure op en vervolgens was hij uit de roulatie door een gebroken enkel.

Het nieuwe WK-seizoen in de MXGP gaat op 1 maart van start met de Grand Prix van Groot-Brittannië in Matterley Basin.