Britt Eerland heeft zondag in het Zwitserse Montreux voor een stunt gezorgd met de zilveren medaille op de Europese Top-16. De Schiedamse tafeltennisster ging in de finale wel met 2-4 onderuit tegen de Duitse titelverdedigster Petrissa Solja.

De 25-jarige Eerland begon uitstekend aan de eindstrijd en won de eerste twee games met 11-8 en 11-6. In het derde bedrijf waren de twee speelsters aan elkaar gewaagd, maar trok Solja met 11-9 aan het langste eind.

Ook in de volgende drie games (5-11, 8-11 en 7-11) moest Eerland haar meerdere erkennen in Solja, die het toernooi voor de zestien beste speelsters van Europa zo voor de tweede keer op rij won.

Eerder dit weekend had Eerland nog voor meerdere stunts gezorgd. Zo versloeg ze zaterdag de Roemeense Bernadette Szocs en de Luxemburgse Ni Xialian, die het toernooi beiden al eens wonnen.

Een dag later rekende de Zuid-Hollandse in de halve eindstrijd af met de Oostenrijkse Sofia Polcanova, de nummer één van de plaatsingslijst.

Eerland niet in voetsporen Vriesekoop

Door het verlies in de finale verzuimde Eerland in de voetsporen van haar landgenotes Bettine Vriesekoop, Mirjam Hooman, Li Jiao en Li Jie te treden. Zij schreven het toernooi, dat tot 2015 de Europese Top-12 heette, eerder wel op hun naam.

Li Jiao triomfeerde vier keer en is samen met de Hongaarse Beatrix Kisházi recordhoudster. Vriesekoop won het toernooi twee keer en Mirjam Hooman eenmaal. In 2017 was Li Jie de laatste Nederlandse winnares.