Michael van Gerwen heeft een matig openingsweekend achter de rug bij de Players Championships. Hij ging zondag in de achtste finales ten onder, terwijl hij zaterdag al bij de laatste 32 werd uitgeschakeld.

De Brabantse nummer één van de wereld was zondag bij Players Championship 2 in Barnsley niet opgewassen tegen de Engelsman Jamie Hughes: 5-6.

Een dag eerder verging het 'Mighty Mike' nog slechter, toen hij de achtste finales niet eens haalde. De Noord-Ier Brendan Dolan was hem met 6-4 de baas.

Van Gerwen sloeg vorig jaar nog direct toe door Players Championship 1 te winnen. De zege was zaterdag voor de Schot Gary Anderson.

Het is voor de vicewereldkampioen nog altijd niet zijn seizoen. Na het verlies in de WK-finale tegen Peter Wright begin dit jaar werd hij ruim een week geleden al in de eerste ronde van The Masters uitgeschakeld.

Donderdag verliep het bij de start van de Premier League wel een stuk beter. Hij nam in Aberdeen revanche tegen Wright door de Schot met 7-5 te verslaan.