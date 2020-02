Judoka Teddy Riner heeft zondag voor de eerste keer in bijna tien jaar tijd een nederlaag geleden. De dertigjarige Fransman verloor bij het Grand Slam-toernooi van Parijs in de derde ronde van de Japanner Kokoro Kageura. In de klasse onder 100 kilogram won Michael Korrel brons.

Voor de dertigjarige Riner kwam er met zijn verlies een einde aan een indrukwekkende reeks. De tweevoudig olympisch kampioen in het zwaargewicht bleef sinds september 2010 liefst 154 wedstrijden ongeslagen.

De ruim 2 meter lange Riner, die naast twee olympische titels ook tien wereldtitels heeft bemachtigd, hoopt komende zomer bij de Olympische Spelen in Tokio zijn derde gouden medaille te veroveren.

Kageura treft Henk Grol in de eindstrijd bij het zwaargewicht. De Nederlander versloeg in de halve finale de Georgiër Gela Zaalishvili, die eerder op zondag van Roy Meyer won.

Korrel bezorgde de Nederlandse ploeg op de slotdag een bronzen medaille. Hij rekende in de klasse onder 100 kilogram in de strijd om brons af met de Serviër Bojan Dosen. Korrel won in de golden score op ippon.

Savelkouls geblesseerd afgevoerd

Voor Tessie Savelkouls eindigde het toernooi in mineur. De Nederlandse bleef na haar partij in de tweede ronde in de klasse boven 78 kilogram op de tatami liggen. Ze moest met een brancard worden afgevoerd en wordt in het ziekenhuis onderzocht. Het is niet bekend wat haar mankeert.

In de categorie tot 90 kilogram werd Noël van 't End in de halve finales uitgeschakeld. door de Japanner Kenta Nagasawa. De 28-jarige Houtenaar verloor vervolgens ook de strijd om brons.

De Nederlandse ploeg slaagde er zaterdag in Parijs met onder anderen Juul Franssen en Sanne Verhagen niet in om medailles te veroveren.