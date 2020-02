Armand Duplantis heeft zaterdag bij indoorwedstrijden in het Poolse Torun het wereldrecord polsstokhoogspringen verbeterd. De Zweed ging over een hoogte van 6,17 meter.

De twintigjarige Duplantis sprong daarmee 1 centimeter hoger dan het oude record. Dat stond sinds februari 2014 op naam van de Fransman Renaud Lavillenie.

Daarvoor was het wereldrecord jarenlang in handen van Sergey Bubka. De Oekraïense atletieklegende bedwong in 1993 een hoogte van 6,15 meter.

Duplantis, die in Torun bij zijn tweede poging over 6,17 meter ging, veroverde vorig jaar zilver bij de WK in de buitenlucht. In Doha moest hij de wereldtitel aan de Amerikaan Sam Kendricks laten.

Een jaar eerder kroonde Duplantis zich in Berlijn wel tot Europees kampioen. Ook werd de geboren Amerikaan in 2018 wereldkampioen bij de junioren.

Voor de gebruikers van de app: tik op de tweet om de wereldrecordsprong van Armand Duplantis te bekijken.

Van Gool loopt Nederlands record op 60 meter

Op de 60 meter in Torun snelde Joris van Gool naar een nieuw Nederlands record. De Brabander kwam tot een tijd van 6,59 seconden.

Daarmee was Van Gool slechts één honderdste sneller dan Brian Mariano, die sinds 2011 in het bezit was van het Nederlands record.

Van Gool greep met zijn tijd wel net naast de winst in de Poolse stad en eindigde als tweede. De Nederlander moest de Slowaak Ján Volko slechts één honderdste voor zich dulden.

Voor de gebruikers van de app: tik op de tweet om de race van Lisanne de Witte te bekijken.

De Witte net boven Nederlands record op 400 meter

Op de 400 meter in Torun bleef Lisanne de Witte net boven het Nederlands record, dat al sinds 1998 in handen van Esther Goossens is. Met 51,90 seconden was de Noord-Hollandse slechts acht honderdsten langzamer dan die toptijd.

De Witte verpulverde wel haar persoonlijk record. Ze was maar liefst vier tienden sneller dan haar vorige snelste tijd op de 400 meter, die ze afgelopen dinsdag in Düsseldorf liep.

De tijd van De Witte was niet genoeg voor de winst in Polen. De Nederlandse moest publieksfavoriete Justyna Swiety-Ersetic (51,37) en de Amerikaanse Wadeline Jonathas (51,71) voorlaten.