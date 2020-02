Robin Haase speelt in de eerste ronde van het ABN AMRO World Tennis Tournament tegen David Goffin, zo heeft de loting vrijdag bepaald. Tallon Griekspoor treft Filip Krajinovic.

De 32-jarige Haase kreeg begin januari al een wildcard voor het ABN AMRO-toernooi en staat voor zijn twaalfde deelname. Daarmee evenaart hij het record van Jan Siemerink, die ook twaalf keer deelnam in Rotterdam.

Haase, die vorig jaar in de eerste ronde verloor van Mikhail Kukushkin, treft met Goffin de huidige nummer tien van de wereld. De 29-jarige Belg verloor in 2017 nog de eindstrijd van de Fransman Jo-Wilfried Tsonga.

Griekspoor, die ook met een wildcard is toegelaten tot het hoofdtoernooi, neemt het op tegen Krajinovic. De Kroaat staat op de wereldranglijst een stuk hoger dan de Nederlander (plaats 39 om 172).

De 23-jarige Griekspoor bereikte vorig jaar de tweede ronde door Karen Khachanov verrassend uit te schakelen in de openingsronde. In 2018 won Griekspoor van Stan Wawrinka in de eerste ronde.

Tallon Griekspoor bereikte de afgelopen twee jaar de tweede ronde. (Foto: Getty Images)

Medvedev hoogstgeplaatste speler

Daniil Medvedev, de hoogstgeplaatste speler in Rotterdam, krijgt in de eerste ronde te maken met een qualifier. Stéfanos Tsitsipás neemt het op tegen Hubert Hurkacz.

Titelverdediger Gaël Monfils speelt in de openingsronde tegen João Sousa. De Fransman rekende vorig jaar in de eindstrijd af met Wawrinka.

De 47e editie van het ABN AMRO-toernooi begint zaterdag met de kwalificaties. De eersterondepartijen worden maandag afgewerkt en de finale is volgende week zaterdag.