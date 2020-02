Kiki Bertens is opgelucht na haar overwinning vrijdag in de Fed Cup tegen Aliaksandra Sasnovich. De Wateringse raakte zelfs geëmotioneerd toen ze het winnende punt binnenhaalde tegen de Wit-Russische.

De 28-jarige Bertens had het in de beginfase moeilijk met Sasnovich, maar won de partij op het gravel van Sportcampus Den Haag alsnog in drie sets: 6-7 (5), 6-2 en 6-1.

"Ik weet niet waar al die emoties vandaan komen. Ik was voor de wedstrijd zó zenuwachtig. Ik had heel veel drive om te winnen vandaag voor het publiek en de meiden", zei Bertens tegen Ziggo Sport.

"Ik heb voor het eerst in twee jaar weer gekotst voor de wedstrijd. Daarom ben ik blij dat ik na de eerste set beter ging spelen."

'Mijn forehand ging beter lopen'

Bertens, die voor het eerst sinds 2017 weer in actie komt in de Fed Cup, is door de zenuwen vooraf dan ook blij dat ze de wedstrijd tegen de Wit-Russische nummer 113 van de wereld nog kon omdraaien.

"Het is belangrijk dat we met een voorsprong beginnen. De sleutel voor deze wedstrijd? Mijn returns werden beter en ook mijn forehand ging beter lopen. Ook ging ik steeds makkelijker bewegen", aldus Bertens.

De nummer acht van de wereld was op voorhand ook de favoriet tegen Sasnovich. "Je voelt wel de druk dat je moet winnen. Maar ik weet diep van binnen dat het niet zo is. Zij is gewoon heel gevaarlijk, dat zag je in de eerste set."

Door de zege van Bertens kwam Oranje op een 1-0-voorsprong in de best-of-five, maar inmiddels is de stand 1-1. Arantxa Rus verloor met 6-2 en 6-3 van de Wit-Russische kopvrouw Aryna Sabalenka. Zaterdag staan de laatste twee enkelpartijen en het dubbelspel op het programma.