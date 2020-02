Kiki Bertens heeft het Nederlands Fed Cup-team vrijdag op voorsprong gebracht tegen Wit-Rusland. De Wateringse rekende in de openingspartij op het gravel in Den Haag in drie sets af met Aliaksandra Sasnovich: 6-7 (5), 6-2 en 6-1.

Bertens had het vooral in de eerste set lastig met Sasnovich, de nummer 113 van de wereld. Ze kwam in de vierde game een break achter, maar repareerde die meteen. In de tiebreak verloor de Zuid-Hollandse de set alsnog.

De 28-jarige Bertens herstelde zich in het tweede bedrijf. De mondiale nummer acht verspeelde weliswaar tot twee keer toe een break voorsprong, maar Sasnovich kwam een derde break tegen niet meer te boven.

Daarmee was het verzet van de Wit-Russische gebroken, want in de derde set stond Bertens nog slechts één game af. Ze besliste de partij na twee uur en acht minuten op het eerste matchpoint.

Na afloop van de partij barstte de kopvrouw van het Nederlands Fed Cup-team in tranen uit op de Sportcampus in het Zuiderpark. "Ik weet niet waar al die emoties vandaan komen", zei ze na het duel tegen Ziggo Sport. "Ik had heel veel drive om te winnen vandaag voor het publiek en de meiden."

Bertens voor het eerst sinds 2017 in Fed Cup

Bertens komt voor het eerst sinds 2017 uit in de Fed Cup. Ze moest haar land in het toernooi vertegenwoordigen om komende zomer aan de Olympische Spelen in Tokio mee te mogen doen. Aan die eis heeft Bertens nu voldaan.

In de tweede enkelpartij neemt Arantxa Rus het op tegen Aryna Sabalenka. De Zuid-Hollandse staat voor een zware klus, want ze staat op de wereldranglijst 64 plaatsen lager dan de Wit-Russische kopvrouw: 77 tegenover 13.

Nederland en Wit-Rusland strijden in Den Haag om een plek in de Fed Cup Finals, die van 14 tot en met 17 april op het programma staan in Boedapest.