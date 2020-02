In de Eredivisie staan drie duels met clubs uit de top zeven op het programma. Kiki Bertens maakt haar comeback in het Fed Cup-team en in Calgary hopen de schaatsers op wereldrecords. In dit overzicht lees je wat de belangrijkste sportwedstrijden van dit weekend zijn en waar je die kunt volgen.

Eredivisie-krakers in Eindhoven, Utrecht en Alkmaar

In de 22e speelronde van de Eredivisie staan drie duels op het programma met ploegen uit de top van de ranglijst. Koploper Ajax speelt een zware uitwedstrijd tegen nummer zeven FC Utrecht, de nummers twee en drie AZ en Feyenoord staan in Alkmaar tegenover elkaar en in Eindhoven ontvangt nummer vijf PSV de nummer vier Willem II

Wanneer? De speelronde begon vrijdag met Heracles Almelo-Fortuna Sittard. Zaterdag staan FC Groningen-Vitesse (18.30 uur), sc Heerenveen-VVV-Venlo (19.45 uur), PSV-Willem II (19.45 uur) en RKC Waalwijk-PEC Zwolle (20.45 uur) op het programma. Zondag worden FC Utrecht-Ajax (12.15 uur), Sparta-ADO Den Haag (14.30 uur), AZ-Feyenoord (14.30 uur) en FC Emmen-FC Twente (16.45 uur) gespeeld.

Hoe te volgen? Alle wedstrijden zijn te volgen in een liveblog op NU.nl en worden rechtstreeks uitgezonden op FOX Sports. De samenvattingen zijn zondagavond te zien bij de NOS.

FC Utrecht-Ajax staat garant voor veel strijd. (Foto: Pro Shots)

Fed Cup-team met Bertens tegen Wit-Rusland

Kiki Bertens speelt voor het eerst sinds 2017 voor Nederland in de Fed Cup. In Den Haag moet Oranje winnen van Wit-Rusland om de Fed Cup Finals te halen.

Wanneer? Vrijdag speelden Bertens en Arantxa Rus al in het enkelspel, zaterdag komen zij opnieuw in actie en spelen Demi Schuurs en Lesley Pattinama-Kerkhove in het dubbelspel.

Hoe te volgen? Ziggo Sport zendt alle duels live uit. Om 13.00 uur staat de eerste enkelpartij van zaterdag op het programma. Alle duels zijn ook te volgen in de NUsport-app.

Kiki Bertens met Demi Schuurs. (Foto: Pro Shots)

Van Barneveld neemt afscheid in AFAS Live

Met een avond vol darts, muziek en entertainment wordt in AFAS Live afscheid genomen van Raymond van Barneveld. De Haagse dartlegende beëindigde eind vorig jaar zijn carrière op het WK.

Wanneer? Het evenement begint zaterdag om 20.00 uur

Hoe te volgen? Sfeerimpressies en reacties zijn te zien in de NUsport-app.

Raymond van Barneveld. (Foto: Pro Shots)

Jacht op wereldrecords bij wereldbeker in Calgary

Op het snelle ijs van Calgary hopen de schaatsers in de buurt van de wereldrecords te komen. In Canada staat de voorlaatste wereldbeker van het seizoen op het programma. De World Cup-finale is begin maart in Heerenveen.

Wanneer? Vrijdag worden al de eerste vier afstanden verreden. Zaterdag staan nog de 500 meter en 1.500 meter voor vrouwen en de 1.000 meter en 5 kilometer voor mannen op het programma. De eerste afstand begint zaterdag om 20.30 uur Nederlandse tijd.

Hoe te volgen? Alle afstanden zijn te zien op NPO3 en te volgen in de NUsport-app.