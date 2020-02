De fakkelestafette voor de Spelen van komende zomer in Tokio is de eerste in de olympische geschiedenis die wordt afgetrapt door een vrouw. De Griekse Anna Korakaki heeft de eer de eerste drager van de olympische toorts te zijn.

Dat maakte de voorzitter van het Griekse olympisch comité, Spyros Capralos, donderdag bekend. Hij sprak van een "historisch moment".

De 23-jarige Korakaki won bij de Olympische Spelen van 2016 in Rio de Janeiro goud bij het pistoolschieten.

De fakkelceremonie begint op 12 maart traditiegetrouw in het Griekse Olympia. Daar zal een als een als Griekse priesteres verkleedde actrice de toorts ontsteken en daarna direct overdragen aan Korakaki. Zij zal vervolgens het eerste stuk van de estafette afleggen.

De fakkel zal een week lang door Griekenland worden gedragen en vervolgens tijdens een ceremonie in Athene door polsstokhoogspringster Katerina Stefanidi aan de organisatie van de Spelen van Tokio worden overgedragen.

De Olympische Spelen in Tokio beginnen op 24 juli en duren tot en met 9 augustus. De Zomerspelen vinden voor de tweede keer in de historie plaats in de Japanse hoofdstad. De eerste keer was in 1964.