De organisaties van de Olympische en Paralympische Spelen in Tokio hebben donderdag benadrukt dat het coronavirus vooralsnog geen bedreiging vormt voor de evenementen van komende zomer.

Bij een persmoment voelde voorzitter Toshiro Muto van het olympische organisatiecomité zich geroepen om zijn uitspraken van woensdag te verduidelijken. Hij liet toen weten "echt bezorgd" te zijn over het virus.

"Om misverstanden te voorkomen, wil ik duidelijk maken dat de Olympische en Paralympische Spelen gewoon doorgaan zoals gepland. We moeten allemaal het hoofd koel houden", zei hij donderdag.

Het coronavirus brak uit in de Chinese stad Wuhan en houdt inmiddels wereldwijd de gemoederen flink bezig. Inmiddels zijn meer dan 28.000 mensen besmet en zijn 563 mensen overleden.

'Angst verspreidt zich sneller dan virus zelf'

Woordvoerder Craig Spence van het Internationaal Paralympisch Comité riep donderdag bij het persmoment net als Muto op om de rust te bewaren. "Ik merk dat de angst zich momenteel sneller verspreidt dan het virus zelf", zei hij.

"Het is van belang dat we die angst onderdrukken. We moeten dingen in perspectief zien. Totdat gezondheidsorganisatie WHO iets anders zegt, gaan we niets veranderen."

De Olympische Spelen in Tokio beginnen op vrijdag 24 juli en duren tot en met zondag 9 augustus. De Paralympische Spelen volgen van dinsdag 25 augustus tot en met zondag 6 september.