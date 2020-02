De Nederlandse handbalsters spelen het EK-kwalificatieduel met Spanje van eind volgende maand in eigen land voor een recordaantal toeschouwers. Het Rotterdamse Ahoy is met tienduizend fans uitverkocht.

"Een recordaantal fans op de tribunes die de herhaling van de WK-finale gaan bekijken, dat is een prachtig handbalaffiche. Verenigingen gaan met bussen vol naar Ahoy en fans komen vanuit het hele land", aldus de trotse algemeen directeur Sjors Röttger van de Nederlandse handbalbond.

In december werd Oranje onder leiding van bondscoach Emmanuel Mayonnade voor het eerst wereldkampioen door Spanje in een zenuwslopende finale te verslaan. Lois Abbingh maakte in de slotseconden de winnende treffer.

Nederland en Spanje treffen elkaar in de EK-kwalificatie eerst op woensdag 25 maart in Málaga. Beide ploegen komen dan voor het eerst sinds de WK-finale in actie. Vier dagen later volgt de wedstrijd in Ahoy.

Oranje begon de EK-kwalificatiereeks in september en oktober vorig jaar met zeges op Oostenrijk (32-24) en Griekenland (43-18). Spanje versloeg die landen ook. De nummers één en twee van de groep gaan naar het EK van eind dit jaar in Noorwegen en Denemarken.