Valentino Rossi ziet zichzelf ook in 2021 nog racen in de MotoGP, maar de zevenvoudig wereldkampioen in de hoogste klasse gaat alleen door als zijn resultaten dit jaar beter zijn dan vorig seizoen.

"Ik wil niet blijven racen als ik niet mee kan doen om de prijzen", zei Rossi donderdag bij de presentatie van de nieuwe Yamaha-motor (YZR-M1) op het Sepang International Circuit in Maleisië.

Het MotoGP-fabrieksteam van de Japanse fabrikant maakte vorige week bekend dat de legendarische Italiaan in 2021 zal worden vervangen door de talentvolle Fransman Fabio Quartararo (20).

Rossi, die volgende week zondag zijn 41e verjaardag viert, meldde toen dat hij halverwege komend seizoen zal besluiten of hij ook in 2021 actief blijft in de koningsklasse van de motorsport. Als hij nog niet wil stoppen, zal Yamaha 'The Doctor' blijven ondersteunen en zal hij hoogstwaarschijnlijk de plaats van Quartararo innemen bij satellietteam Petronas SRT.

"Het is mijn insteek om ook in 2021 te blijven racen", zei Rossi donderdag. "Maar ik ben er nu nog niet klaar voor om een definitief besluit te nemen. Het gaat niet om mijn leeftijd, het gaat om mijn resultaten. Vorig seizoen was niet goed, zeker in het tweede deel heb ik het heel zwaar gehad."

Valentino Rossi werd in 2009 voor het laatst wereldkampioen. (Foto: Pro Shots)

'Wil meedoen om podiumplekken'

Rossi won geen enkele race in 2019, eindigde maar twee keer op het podium en evenaarde met de zevende plek in de WK-eindstand zijn slechtste prestatie in de MotoGP. "Om aan de top van deze sport te blijven, moet je heel hard werken. 85 procent van mijn leven staat in het teken van de MotoGP en alles wat daarbij komt kijken."

"Dat betekent dat ik de juiste motivatie moet hebben en die krijg ik door goede resultaten neer te zetten, door mee te doen om podiumplekken. Als ik niet competitief ben, heeft het geen zin om door te gaan en is het beter om te stoppen."

Rossi vindt het niet raar dat Yamaha al een opvolger van hem heeft vastgelegd. "Het team heeft de juiste keuze gemaakt, want Quartararo presteerde heel goed vorig seizoen (hij werd vijfde in de WK-stand in zijn eerste MotoGP-jaar, red.) en er was een risico dat hij naar een ander team zou gaan."

"Ik wist dat dit de consequentie zou zijn als ik zou wachten met een beslissing nemen over mijn toekomst. Maar Yamaha heeft beloofd me te blijven steunen, dat is belangrijk voor mij. En Petronas heeft bewezen een goed team te zijn."

Het nieuwe MotoGP-seizoen begint op 8 maart in Qatar. Rossi vormt wederom een coureursduo met de Spanjaard Maverick Viñales.