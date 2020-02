De Nederlandse ijshockeyers zijn de tweede ronde van het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) donderdag begonnen met een kansloze nederlaag. Polen was in het Kazachse Nur-Sultan met 8-0 te sterk.

Oranje had zich voor de tweede ronde van het traject richting de Spelen van 2022 geplaatst door in december tijdens de eerste ronde van het OKT af te rekenen met Mexico (17-1), Taiwan (14-1) en Spanje (5-3).

In Nur-Sultan staat de ploeg van bondscoach Bo Subr, die de afwezige Doug Mason vervangt, als nummer 28 van de wereld voor een zware opgave. Zowel Polen (22e) als de komende twee tegenstanders Kazachstan (19e) en Oekraïne (25e) staan hoger op de mondiale ranking.

Door de nederlaag tegen Polen is een olympisch ticket al vrijwel zeker uit zicht, al maakte Nederland zich al geen illusies. "Dit wordt voor veel spelers in ieder geval een mooie ervaring", zei bondscoach Subr in aanloop naar het toernooi.

Nederland speelt vrijdag om 19.30 uur tegen Kazachstan en staat zondag om 8.00 uur tegenover Oekraïne. Alleen de nummer één van de vier landen gaat door naar de volgende fase van het OKT.

De Nederlandse ijshockeyers waren één keer present op de Winterspelen: in 1980 eindigde Oranje in Lake Placid als negende.