Kickbokser Murthel Groenhart krijgt op 28 maart de kans de wereldtitel in het weltergewicht te heroveren. De Nederlander staat dan tijdens het evenement Glory 76 in Antwerpen tegenover regerend kampioen Cédric Doumbé.

De 33-jarige Groenhart en de zes jaar jongere Fransman stonden twee keer eerder tegenover elkaar. In 2017 werd Groenhart door de jury unaniem als winnaar aangewezen, wat hem de wereldtitel opleverde.

De Amsterdammer nam daarmee revanche voor zijn nederlaag van een jaar eerder. Hij raakte zijn kampioensgordel overigens twee maanden later alweer kwijt door een nederlaag tegen Harut Grigorian uit Armenië.

Vorig jaar oktober zouden Groenhart en Doumbé, die zich sinds maart 2019 wereldkampioen mag noemen na een zege op Grigorian, elkaar in Lyon al voor de derde keer treffen. De regerend wereldkampioen meldde zich toen echter af met een blessure.

Groenhart won 69 van zijn 96 kickbokspartijen, waarvan veertig op knock-out. Tegenstander Doumbé kwam in zijn carrière tachtig keer in actie en won liefst 73 keer, waarvan 43 keer op knock-out.

Glory is de bond waarbij Rico Verhoeven de laatste jaren heerst in het zwaargewicht. De landgenoot van Groenhart verdedigde zijn gordel in december opnieuw met succes toen tegenstander Badr Hari met een blessure opgaf.

Murthel Groenhart in september 2018 in actie tijdens Glory 59 in de Johan Cruijff ArenA. (Foto: Pro Shots)