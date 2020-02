Een aangepaste versie van de schoenen waarmee Eliud Kipchoge in oktober als eerste atleet een marathon onder de twee uur liep, zal komende zomer op de markt komen. Volgens fabrikant Nike voldoet deze versie aan de nieuwe regels van de internationale atletiekbond World Athletics.

Afgelopen vrijdag bepaalde World Athletics dat schoenen waarvan de zool dikker is dan 40 millimeter en met meer dan één (verende) carbonplaat verboden zijn.

Kipchoge gebruikte vorig jaar bij zijn geslaagde recordpoging in Wenen een prototype van de Alphafly NEXT die niet aan die regels voldeed. Nike zegt nu dat het zijn schoen zo heeft aangepast dat deze wel legaal zou zijn.

"We zijn blij dat de Vaporfly en de Alphafly NEXT legaal blijven", meldt Nike in een verklaring. "We blijven met World Athletics in gesprek over de de nieuwe regels."

Door de nieuwe versie van de Alphafly NEXT op de markt te brengen, voldoet Nike met de schoen aan een andere regel die World Athletics vorige week invoerde. Vanaf 30 april mogen atleten in wedstrijden alleen nog schoenen gebruiken die al minimaal vier maanden voor iedereen beschikbaar zijn.

De nieuwe schoenen van Nike zorgen al maanden voor veel records en daardoor voor veel onrust in de atletiekwereld. Ze zouden volgens critici voor een te groot voordeel zorgen en de integriteit van de sport in gevaar brengen.

Veel marathonlopers zijn de afgelopen jaren overgestapt naar de Vaporfly. (Foto: Pro Shots)