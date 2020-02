Marianne Timmer zal als plaatsvervangend chef de mission de paralympische ploeg begeleiden in Tokio. De oud-schaatsster gaat Esther Vergeer (38) bijstaan, bij wie onlangs kanker werd geconstateerd.

"De situatie van Esther is natuurlijk verschrikkelijk en ik hoop eerst en vooral dat zij haar taken als chef zoveel en zo goed mogelijk kan blijven uitvoeren", zegt de 45-jarige Timmer woensdag op de website van het NOC*NSF.

"Tegelijkertijd gaan we er samen voor zorgen dat ik zo snel mogelijk startklaar ben om er met elkaar een topeditie van de Paralympische Spelen van te maken."

Eind januari werd bekend dat bij zevenvoudig paralympisch tenniskampioen Vergeer borstkanker is geconstateerd. Sinds de Winterspelen in Pyeongchang van 2018 fungeert ze als chef de mission.

Bij Esther Vergeer is onlangs kanker geconstateerd. (Foto: Getty Images)

Vergeer blijft eindverantwoordelijk

Vergeer gaat tijdens de behandeling van haar ziekte proberen die functie zo goed als mogelijk uit te voeren en blijft, als haar gezondheid dat toelaat, eindverantwoordelijk voor de paralympische ploeg in Tokio.

Timmer werd als schaatsster driemaal olympisch kampioene en stopte in 2011. Ze was al werkzaam bij NOC*NSF, waar ze vorige maand als chef de mission actief was bij de Jeugd Olympische Spelen in Lausanne.

Volgens Maurits Hendriks, technisch directeur NOC*NSF, zijn alle betrokkenen blij met de oplossing. "Dit zijn omstandigheden waarvan je hoopt dat je er nooit mee te maken krijgt. Het is mooi om te zien dat je juist dan als team op elkaar kunt rekenen."