Khabib Nurmagomedov heeft geen enkele interesse om dit jaar opnieuw tegen Conor McGregor te vechten. Ook niet als de Russische MMA-vechter 100 miljoen dollar (ruim 90 miljoen euro) zou krijgen.

"Het verbaast me dat mensen zelfs vragen stellen over een rematch", zei Nurmagomedov dinsdag op een persconferentie in Dagestan. "Iedereen heeft kunnen zien wat er de vorige keer in de octagon is gebeurd."

In oktober 2018 versloeg Nurmagomedov de Ier op een veelbesproken en tumultueus evenement in Las Vegas. "Ik heb het hele gevecht gecontroleerd. Ik kon alles doen wat ik wilde en hij moest opgeven."

Direct na afloop liep het in en buiten de octagon compleet uit de hand. Het leverde beide vechters een maandenlange schorsing op. In september vorig jaar maakte Nurmagomedov zijn rentree met een zege op Dustin Poirier. Daarmee blijft hij ongeslagen na 28 duels als MMA-vechter.

'Anderen kunnen 100 miljoen beter gebruiken dan ik'

Ook McGregor keerde onlangs terug in de UFC. Hij rekende vorige maand in veertig seconden af met Donald Cerrone. Na zijn overwinning speculeerden McGregor en UFC-baas Dana White direct over een nieuw lucratief gevecht met Nurmagomedov of met bokser Floyd Mayweather.

Nurmagomedov reageerde dinsdag voor het eerst. "Hoe kunnen we over een rematch praten? Ik heb totaal geen interesse", zei hij, waarna de Russische journalisten luid applaudisseerden en juichten.

"Een nieuw gevecht met McGregor zou alleen maar om geld draaien. De vraag is of ik dat wil", zei de 31-jarige Numagomedov. Daarop vroeg een journalist of hij voor 100 miljoen dollar wel bereid is om het op te nemen tegen McGregor. Saoedi-Arabië heeft naar verluidt een dergelijk bedrag over voor een rematch.

"Waarom zou ik zo'n geldbedrag nodig hebben?", vroeg Nurmagomedov zich hardop af. "Er zijn zo veel organisaties die het beter kunnen gebruiken dan ik, bijvoorbeeld een voetbalteam voor blinde spelers of andere sporten."

"Laat de UFC het geld aan hen geven, als ze niet weten wat ze met al die miljoenen moeten doen", aldus de kooivechter. "Waarom zouden ze mij 100 miljoen geven om die idioot opnieuw een pak slaag te geven? Dat lijkt me niet rationeel."

De focus van het lichtgewicht ligt op zijn komende duel met Tony Ferguson. "Ik heb een gevecht gepland staan op 18 april, een erg serieus gevecht. Daar richt ik me nu volledig op. Wie weet wat daarna gebeurt."