Het organisatiecomité van de Olympische Spelen van komende zomer in Tokio maakt zich flink zorgen over het nieuwe coronavirus. Voorzitter Toshiro Muto hoopt dat het groeiende probleem zo min mogelijk invloed heeft op het grootste sportevenement ter wereld.

"Ik maak me echt zorgen. Hopelijk komt er zo snel mogelijk een oplossing, want dit kan het enthousiasme richting de Spelen behoorlijk beïnvloeden", zei Muto tijdens een bijeenkomst in Tokio.

Aan het coronavirus, dat uitbrak in de Chinese stad Wuhan, zijn inmiddels al 490 mensen overleden. Bovendien zijn al een kleine 24.000 mensen besmet. Het merendeel van de patiënten zit in China, maar het virus raakt inmiddels ook de rest van de wereld.

Extra slecht nieuws voor de olympische organisatie is dat het virus recent ook Japan trof; in de nacht van dinsdag op woensdag werd op een cruiseschip voor de kust van Yokohama bij tien mensen het virus vastgesteld.

Het betekent dat minstens 3.700 passagiers in quarantaine moeten blijven. De kans is groot dat nog veel meer mensen zijn besmet, want tot nu toe is slechts een klein deel van de mensen aan boord getest. De Japanse overheid heeft laten weten er alles aan te doen om het coronavirus zo veel mogelijk buiten de deur te houden.

Coronavirus treft ook sport

Langzaam maar zeker heeft het coronavirus ook invloed op sportevenementen. Zondag werd een streep gezet door de Chinese Formule E-race van volgende maand en mogelijk gaat ook het raceweekend in de Formule 1, dat in april op het programma staat in Sjanghai, niet door.

De openingsceremonie van de Olympische Spelen in Tokio is op vrijdag 24 juli. Het evenement duurt tot en met zondag 9 augustus.