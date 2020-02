Recordinternational Ron Berteling zal eind mei als eerste Nederlander een hoge onderscheiding krijgen bij de Hall of Fame-ceremonie van de internationale ijshockeybond IIHF.

De 62-jarige Berteling ontvangt de Torriani Award, een onderscheiding die in 2015 in het leven is geroepen om spelers uit kleine ijshockeylanden te eren voor een exceptionele carrière.

"Een enorme eer", reageert de geboren Amsterdammer dinsdag. "Het voelt als een prachtige waardering voor mijn carrière in het ijshockey. Als speler en daarna."

Berteling speelde in de jaren zeventig, tachtig en negentig 213 interlands voor Nederland, waarmee hij ruim recordhouder is. Hij was in Oranje goed voor 92 goals en 103 assists. Zijn hoogtepunt als international was de negende plek bij de Winterspelen van 1980 in Lake Placid, het enige olympische optreden van Nederland.

Na zijn actieve loopbaan van 25 jaar werd Berteling coach, bij onder meer de Amsterdamse Amstel Tijgers, Oranje (als assistent) en jeugdploegen. Momenteel is hij trainer bij de ijshockeyschool in Alkmaar.

"De bijdrage van Ron Berteling aan het Nederlandse ijshockey kan niet worden onderschat", zegt directeur Theo van Gerwen van IJshockey Nederland.

Ron Berteling werd coach na zijn actieve carrière. (Foto: Ronald Goudberg)

Hall of Fame-ceremonie is op 24 mei

Berteling is de zesde ijshockeyer die de Torriani Award krijgt, na de Italiaan Lucio Topatigh, de Hongaar Gábor Ocskay, de Brit Tony Hand, de Deen Jesper Damgaard en de Bulgaar Konstantin Mihailov.

IJshockeyers ontvangen de naar de Zwitser Bibi Torriani vernoemde prijs tijdens de Hall of Fame-ceremonie - die dit jaar op 24 mei plaatsvindt, de dag van de finale van het WK - maar ze komen officieel niet in de Hall of Fame.

De IIHF Hall of Fame in het Canadese Toronto eert de allerbeste ijshockeyers, coaches en officials. Na de ceremonie van dit jaar zullen er 230 personen opgenomen zijn in de eregalerij. De Torriani Award is samen met de Paul Loicq Award de hoogste onderscheiding van de IIHF, buiten toelating tot de Hall of Fame.