Het voltallige bestuur van de Russische atletiekbond is maandagavond opgestapt, zo heeft het ministerie van Sport bekendgemaakt. Het vertrek van de beleidsbepalers is het gevolg van de dopingcrisis waarin het land nog altijd verkeert.

De bestuursleden nemen ontslag, omdat ze er niet in geslaagd zijn de slechte relatie met de internationale atletiekbond te verbeteren. De Russische atletiekfederatie is al sinds 2015 geschorst vanwege de dopingproblematiek in het land en sindsdien is de situatie er niet beter op geworden.

Russische atleten dreigen zelfs helemaal uitgesloten te worden van de Olympische Spelen van komende zomer, nadat zeven officials van de Russische atletiekbond in november vorig jaar werden beschuldigd van het ondermijnen van een dopingonderzoek. De toenmalige voorzitter zou daarbij valse documenten hebben gebruikt.

De internationale atletiekbond dreigde daarop het lidmaatschap van de Russische bond af te pakken. World Athletics (voorheen IAAF) zette bovendien het programma stil dat ervoor zorgt dat Russische atleten onder de neutrale vlag mee kunnen doen aan sportwedstrijden.

Overigens zit de gehele Russische sport nog altijd diep in een dopingcrisis. Het mondiale antidopingbureau WADA besloot in december Russische sporters voor vier jaar te verbannen van alle wereldwijde sportwedstrijden, nadat er bewijs was gevonden dat de Russen hadden gesjoemeld met dopingdata.

Russen die een onbesproken reputatie hebben en dat ook kunnen aantonen, mogen net als bij de Olympische Winterspelen van 2018 onder de neutrale vlag deelnemen. Rusland vecht de schorsing overigens nog wel aan bij het internationaal sporttribunaal CAS.