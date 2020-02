Nouchka Fontijn en zeven andere Nederlandse boksers gaan volgende maand in Londen proberen olympische kwalificatie af te dwingen, zo heeft de Nederlandse boksbond maandag bekendgemaakt.

Het kwalificatietoernooi wordt gehouden van 14 tot en met 24 maart en vindt plaats in de Copper Box Arena, waar tijdens de Spelen van 2012 onder meer werd gehandbald.

De 32-jarige Fontijn komt uit in de klasse tot 75 kilogram en was in 2016 in Rio de Janeiro al eens dicht bij olympisch goud. Ze kwam toen tot de finale, waarin ze verloor van de Amerikaanse Claressa Shields (zie foto).

In oktober vorig jaar was Fontijn niet voor het eerst in haar loopbaan dicht bij de wereldtitel. Ze won haar finale tegen Lauren Price, maar de Welshe boksster tekende op het allerlaatste moment met succes protest aan.

In tegenstelling tot eerdere jaren volstond het bereiken van de WK-finale voor Fontijn niet voor een ticket voor de Spelen. Dat heeft ermee te maken dat het lang onzeker was of boksen een olympisch onderdeel zou blijven.

De andere Nederlanders die in actie komen bij de kwalificaties in Londen zijn Jemyma Betrian (-57 kg), Chelsey Heynen (-60 kg), Enrico Lacruz (-63 kg), Delano James (-69 kg), Max van der Pas (-75 kg), Artjom Kasparian (-81 kg) en Peter Müllenberg (-91 kg).