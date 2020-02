Bondscoach Max Caldas van de Nederlandse hockeyers heeft maandag besloten om Valentin Verga niet mee te nemen naar de Olympische Spelen van komende zomer in Tokio. Oranje mist daardoor een van de meest ervaren internationals.

"De spelers hebben ons als staf gevraagd waar mogelijk helderheid te geven over de selectie richting Tokio. Ook wij als staf denken dat de spelers gebaat zijn bij duidelijkheid", legt Caldas zijn keuze uit.

"Natuurlijk is het zuur voor Valentin, maar wij zijn na de afgelopen maanden en wedstrijden van mening dat andere middenvelders verder zijn dan hij. Dat betekent dat we ons op die spelers willen focussen en Valentin geen deel meer uitmaakt van de olympische trainingsgroep."

De dertigjarige Verga kwam 193 keer uit voor Oranje en is daarmee een van de meest ervaren internationals. De middenvelder van Amsterdam was erbij toen Nederland in 2012 zilver pakte bij de Spelen in Londen en vier jaar later vierde werd in Rio de Janeiro. Ook speelde hij drie WK's en vier EK's.

Op 22 januari werden 146-voudig international Bob de Voogd en Diede van Puffelen (dertig interlands) al uit de selectie van Oranje gezet richting de Spelen in Tokio. Caldas vindt het duo net als Verga niet goed genoeg.

De selectie van Oranje die wél gaat toewerken naar de Zomerspelen bestaat na het afvallen van Verga uit 23 spelers, van wie er drie nog niet fit zijn. De rest reist woensdag naar Buenos Aires voor een dubbele confrontatie met Argentinië in de FIH Pro League.