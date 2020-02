Sterspeler Patrick Mahomes van Kansas City Chiefs komt loftuitingen tekort voor zijn ploeg en coach Andy Reid na de heroïsche zege in de Super Bowl, de finale van het seizoen in de National Football League (NFL). Dankzij een fraaie comeback was de formatie zondagavond te sterk voor San Francisco 49ers (31-20).

Aan het begin van het vierde kwart keken de Chiefs nog tegen een 10-20-achterstand aan, maar San Francisco 49ers wist die voorsprong niet vast te houden in het Hard Rock Stadium in Miami. Aan de hand van Mahomes maakten de Chiefs in de laatste zeven minuten 21 punten, genoeg voor de zege.

"We hebben het geen moment opgegeven en dat zou ik ook nooit doen", zei een euforische Mahomes in een eerste reactie na de wedstrijd. "Niemand in het team liet zijn hoofd hangen en uiteindelijk vonden we een manier om te winnen. We hebben het gewoon geflikt!"

De 24-jarige quarterback, die in het vierde kwart belangrijk was met touchdownpasses naar Travis Kelce en Damien Williams, werd na de wedstrijd uitgeroepen tot Most Valuable Player (MVP). Mahomes is na Ben Roethlisberger (2006) de jongste quarterback ooit die de Super Bowl wint.

De sterspeler van de Chiefs erkent wel dat de 54e Super Bowl anders verliep dan hij had gehoopt. "Vooral het derde kwart had ik anders voor ogen, maar we troffen misschien wel de beste defensie waar ik ooit tegen heb gespeeld. Mijn teamgenoten bleven gelukkig vertrouwen in me houden en we bleven vechten."

Coach Andy Reid krijgt een bierdouche van zijn spelers. (Foto: Getty Images)

'We wilden coach Reid deze prijs bezorgen'

De eerste Super Bowl-zege van Kansas City Chiefs in vijftig jaar was voor een groot deel te danken aan Mahomes, maar de aandacht ging vooral uit naar coach Reid. De 61-jarige Amerikaan is met meer dan tweehonderd zeges (222) al een icoon in de NFL, maar hij won de belangrijkste sportwedstrijd in de Verenigde Staten nog nooit.

"Door coach Reid halen wij allemaal het uiterste uit onszelf", aldus een lovende Mahomes. "Hij zei dat we moesten blijven vechten en geloven in een goed resultaat. Dankzij hem kreeg ik het vertrouwen om hoe dan ook door te blijven gaan."

"We wilden Andy dolgraag die prijs bezorgen, omdat hij het verdient. Als je ziet wat voor energie hij elke dag in zijn werk steekt; ik ken niemand die harder werkt dan hij. Ik denk eerlijk gezegd niet dat hij überhaupt slaapt. Andy verdient deze prijs en ik ben blij dat we hem die hebben kunnen bezorgen. Deze is voor hem."

Reid, die de eerste veertien seizoenen van zijn NFL-carrière coach was van Philadelphia Eagles, bleef bescheiden onder alle complimenten. "Ik heb te maken met een geweldig team, dat is waar het allemaal om draait. Ik geniet er met volle teugen van."