De American footballers van Kansas City Chiefs hebben in de nacht van zondag op maandag (Nederlandse tijd) voor het eerst sinds 1970 de Super Bowl gewonnen. De ploeg van ster Patrick Mahomes was in de finale van het seizoen in de National Football League (NFL) na een knappe comeback te sterk voor San Francisco 49ers: 31-20.

De Chiefs stonden bij het duel in het Hard Rock Stadium in Miami aan het begin van het vierde kwart met 10-20 achter, maar het team uit Kansas City pakte de zege door in de laatste zeven minuten 21 punten te maken.

Het was het derde play-offduel op rij dat de Chiefs en hun explosieve aanval terugkwamen uit een lastige positie. Tegen Houston Texans (51-31-zege) stond de ploeg in de eerste helft op een 0-24-achterstand en een ronde later werkte Kansas City een nadelige marge van 7-17 weg tegen Tennessee Titans (35-24-zege).

De Chiefs stonden in twee van de eerste vier Super Bowls (verlies in 1967 en winst in 1970), maar wachtten al vijftig jaar op een nieuwe kans in de finale van het NFL-seizoen. Niet eerder zat er zo'n lange periode tussen twee Super Bowl-optredens. De 49ers blijven op vijf titels steken; hun laatste kampioenschap was in 1995.

De titel is vooral bijzonder voor Chiefs-hoofdcoach Andy Reid. De 61-jarige Amerikaan staat zesde op de eeuwige ranglijst met 208 zeges in de NFL, maar hij won nog nooit de belangrijkste wedstrijd in de populairste sport van de Verenigde Staten. In 2005 verloor hij met zijn vorige club Philadelphia Eagles in de eindstrijd van New England Patriots.

In Kansas City werd er flink meegeleefd met de Chiefs. (Foto: Pro Shots)