De American footballers van Kansas City Chiefs hebben in de nacht van zondag op maandag (Nederlandse tijd) voor het eerst sinds 1970 de Super Bowl gewonnen. De ploeg van ster Patrick Mahomes was in de finale van het seizoen in de National Football League (NFL) na een knappe comeback te sterk voor San Francisco 49ers: 31-20.

De Chiefs stonden bij het duel in het Hard Rock Stadium in Miami aan het begin van het vierde kwart met 10-20 achter, maar het team uit Kansas City pakte de zege door in de laatste zeven minuten 21 punten te maken.

Het was het derde play-offduel op rij dat de Chiefs en hun explosieve aanval terugkwamen uit een lastige positie. Tegen Houston Texans (51-31-zege) stond de ploeg in de eerste helft op een 0-24-achterstand en een ronde later werkte Kansas City een nadelige marge van 7-17 weg tegen Tennessee Titans (35-24-zege).

De Chiefs stonden in twee van de eerste vier Super Bowls (verlies in 1967 en winst in 1970), maar wachtten al vijftig jaar op een nieuwe kans in de finale van het NFL-seizoen. Niet eerder zat er zo'n lange periode tussen twee Super Bowl-optredens van een club. De 49ers blijven op vijf titels steken; hun laatste kampioenschap was in 1995.

De titel is vooral bijzonder voor Chiefs-hoofdcoach Andy Reid. De 61-jarige Amerikaan staat zesde op de eeuwige ranglijst met 222 zeges in de NFL, maar hij won nog nooit de belangrijkste wedstrijd in de populairste sport van de Verenigde Staten. In 2005 verloor hij met zijn vorige club Philadelphia Eagles in de eindstrijd van New England Patriots.

Patrick Mahomes met de Vince Lombardi Trophy. (Foto: Pro Shots)

Mahomes komt pas los in vierde kwart

Chiefs-quarterback Mahomes is de afgelopen twee jaar uitgegroeid tot een van de beste spelers in de NFL, maar de 24-jarige Amerikaan had het in de eerste drie kwarten erg lastig met de defensie van de 49ers, statistisch gezien de op een na beste van dit NFL-seizoen.

Bij rust stond het 10-10 doordat beide ploegen een touchdown (7 punten) en een field goal (3 punten) noteerden, maar na de 'halftime show' van Shakira en Jennifer Lopez namen de 49ers het initiatief.

De ploeg van coach Kyle Shanahan kwam via een tweede field goal op een 10-13-voorsprong en vervolgens onderschepte de 49ers-defensie twee passes van Mahomes. Een van die interceptions leidde een touchdown van Raheem Mostert in, waardoor San Francisco op 10-20 kwam en mocht dromen van een zesde titel.

In het vierde kwart kwam Mahomes toch nog los. In een tijdsbestek van minder dan vier minuten gooide hij touchdownpasses naar Travis Kelce en Damien Williams, waardoor Kansas City weer op voorsprong kwam: 20-24. Een touchdown van Williams met nog anderhalve minuut op de klok was de beslissing in de 54e Super Bowl.

Mahomes eindigde het duel met drie touchdowns en dat leverde hem de prijs voor meest waardevolle speler (MVP) op. De jonge Chiefs-quarterback was vorig jaar ook al de MVP van het reguliere seizoen in de NFL.

Chiefs-coach Andy Reid krijgt een Gatorade-douche na de Super Bowl. (Foto: Pro Shots)